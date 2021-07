R

oma. Anche oggi i dati nazionali segnano una riduzione dell'incremento percentuale dei casi totali. Salgono a 70.065 le infezioni in corso da Coronavirus in Italia, con 3.651 positivi in più rispetto a venerdì (+5,5%). Attualmente, sono 26.676 i pazienti ricoverati con sintomi (+647), 3.856 sono in terapia intensiva (+124) e 39.533 in isolamento domiciliare fiduciario (+2.880). Sia il numero dei pazienti ricoverati con sintomi (38,1% del totale, +2,5% rispetto a venerdì) che quello dei ricoverati in terapia intensiva (5,5%, +3,3%) tornano ad aumentare. Fino ad ora, quindi, in Italia si registrano 92.472 casi di contagio totali dall'inizio dell'epidemia (+5.974 rispetto a venerdì, +6,9%), di cui 12.384 guariti (+1.434) e 10.023 deceduti (+889). Mai così tanti guariti in Italia. Arrivano, infatti, apprezzabili segnali dall'incremento percentuale del numero di dimessi (13,4%, +13,1% rispetto a venerdì) che supera per la prima volta quello dei decessi (+9,7%). Il tasso di letalità si attesta al 10,8% e continua ad apparire pesante rispetto al dato mondiale. In Italia, ricordiamo, i casi lievi o asintomatici non vengono registrati. Assumendo una distribuzione di gravità della malattia sovrapponibile a quella delle coorte cinese e un tasso di letalità del 2,3% (fonte JAMA), il numero presunto di positivi in Italia ammonterebbe a 435.783, il 79% del quale non ancora censito. Nel dettaglio, i positivi in Lombardia sono 39.415 (+2.117, +5,68%), in Emilia-Romagna 12.383 (+791, +6,86%), in Veneto 7.930 (+433, +5,78%), in Piemonte 7.671 (+579, +8,16%), nelle Marche 3.373 (+177, +5,54%), in Liguria 2.822 (+126, +4,67%), in Campania 1.592 (+138, +9,49%), in Toscana 3.817 (+367, +10,64%), in Sicilia 1.359 (+109, +8,72%), nel Lazio 2.505 (+210, +9,15%), in Friuli Venezia-Giulia 1.436 (+119, +9,04%), in Abruzzo 1.133 (+116, +11,41%), in Puglia 1.458 (+124, +9,3%), in Umbria 969 (+85,+9,62%), a Bolzano 1.109 (+106, +10,57%), in Calabria 555 (+61, +12,35%), in Sardegna 624 (+94, +17,74%), in Valle d'Aosta 511 (+59, +13,05), a Trento 1.505 (+114, 8,2%), in Molise 123 (14, +12,84%) e in Basilicata 182 (+31, +20,53%). Intanto, il Governo ha disposto il trasferimento di 4,3 miliardi di euro ai Comuni anticipando il Fondo di solidarietà comunale. A questi si aggiungono altri 400 milioni che saranno destinati, in particolare, ad aiutare le fasce più deboli della popolazione. I comuni, anche con l'aiuto del terzo settore potranno consegnarli ai bisognosi. Infine, in Europa si registrano oltre i 20 mila morti da Coronavirus.