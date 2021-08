R

oma. Si riduce per la prima volta il numero di malati in Italia. Scendono infatti a 108.237 i positivi attivi da Coronavirus in Italia, con 20 malati in meno rispetto a ieri. Attualmente, sono 24.906 i pazienti ricoverati con sintomi (-127 rispetto a ieri), 2.573 sono in terapia intensiva (-62) e 80.758 sono in isolamento domiciliare fiduciario (+169). Sia il numero dei pazienti ricoverati con sintomi (23% del totale, -0,5% rispetto a ieri) che quello dei ricoverati in terapia intensiva (2,4%, -2,4%) scendono per la prima volta dall'inizio dell'epidemia. Fino ad ora, quindi, in Italia si registrano 181.228 casi di contagio totali (+2.256 rispetto a ieri, +1,3%), di cui 48.877 guariti (+1.822 rispetto a ieri) e 24.114 deceduti (+454). L'incremento percentuale dei guariti (27%, +3,9% rispetto a ieri) continua ad essere superiore a quello dei decessi (+1,9%). Il tasso di letalità si attesta al 13,3% e appare molto più severo rispetto al dato mondiale. In Italia, ricordiamo, i casi lievi o asintomatici non vengono registrati. Assumendo una distribuzione di gravità della malattia sovrapponibile a quella delle coorte cinese e un tasso di letalità del 2,3% (fonte JAMA), il numero presunto di positivi in Italia ammonterebbe a più di un milione, l'83% del quale mai censito. Nel dettaglio, i positivi in Lombardia sono 66.971 (+735, +1.1%; ieri sono stati +855), in Emilia-Romagna 22.867 (+307, +1.4%; ieri sono stati +376), in Veneto 16.127 (+192, +1.2%; ieri sono stati +243), in Piemonte 21.349 (+292, +1.4%; ieri sono stati +593), nelle Marche 5826 (+57, +1%; ieri sono stati +48), in Liguria 6.669 (+141, +2.2%; ieri sono stati +227), in Campania 4074 (+45, +1.1%; ieri sono stati +41), in Toscana 8.507 (+135, +1.6%; ieri sono stati +135), in Sicilia 2.759 (+42, +1.5%; ieri sono stati +45), nel Lazio 5.815 (+60, +1%; ieri sono stati +87), in Friuli-Venezia Giulia 2.775 (+30, +1.1%; ieri sono stati +14), in Abruzzo 2612 (+91, +3.6%; ieri sono stati +34), in Puglia 3.567 (+38, +1.1%; ieri sono stati +120), in Umbria 1.349 (+1, +0.1%; ieri sono stati +4), in provincia di Bolzano 2.394 (+14, +0.6%; ieri sono stati +55), in Calabria 1.038 (+3, +0.3%; ieri sono stati +24), in Sardegna 1.228 (+13, +1.1%; ieri sono stati +17), in Valle d'Aosta 1.088 (nessun nuovo caso, ieri sono stati +15), in provincia di Trento 3.590 (+58, +1.6%; ieri sono stati +101), in Molise 281 (+2, +0.7%; ieri sono stati +10) e in Basilicata 342 (nessun nuovo caso; ieri sono stati +3). Intanto, l'Europa entra nella fase 2: serrande alzate in Germania, Danimarca e Austria. Nel mondo sono oltre 165 mila i morti di Coronavirus e più di 2,4 milioni le persone che hanno contratto l'infezione. Negli Usa la situazione continua ad essere molto critica: si registrano infatti 2 mila morti in un solo giorno, il numero dei decessi ha raggiunto quota 40.991 mentre i contagiati sono 759.687.