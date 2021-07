R

oma. Salgono a 62.013 le infezioni in corso da Coronavirus in Italia, con un aumento di 4.492 casi rispetto a mercoledì (+7,8%). Un dato in rialzo ma che potrebbe essere dovuto a un maggior numero di tamponi testati dai laboratori, quasi 37 mila a livello nazionale, dato giornaliero più alto dall'inizio dell'epidemia. Attualmente, sono 24.753 i pazienti ricoverati con sintomi (+1.641), 3.612 sono in terapia intensiva (+123) e 33.648 sono in isolamento domiciliare fiduciario (+2.728). Aumentano, seppur di poco, sia il tasso di crescita del numero di pazienti ricoverati con sintomi (39,9% del totale, +7,1% rispetto a mercoledì) che il tasso dei ricoverati in terapia intensiva (5,8%, +3,5%). Fino ad ora, quindi, in Italia si registrano 80.539 casi di contagio dall'inizio dell'epidemia, di cui 10.361 sono guariti (+999 rispetto a mercoledì) e 8.165 deceduti (+662). Il numero di dimessi (12,9%, +10,7% rispetto a mercoledì) e il numero di decessi (+8,8%) subiscono entrambi un lieve ribasso rispetto a mercoledì. Il tasso di letalità si attesta al 10,1% e continua ad essere molto più severo rispetto al dato mondiale. In Italia, ricordiamo, i casi lievi o asintomatici non vengono registrati. Assumendo una distribuzione di gravità della malattia sovrapponibile a quella delle coorte cinese e un tasso di letalità del 2,3% (fonte JAMA), il numero presunto di positivi in Italia ammonterebbe a 355 mila, il 77% del quale non ancora censito. A livello regionale, i positivi in Lombardia sono 34.889 (+2.543, +7,9%), in Emilia-Romagna 10.816 (+762, +7,6%), in Veneto 6.935 (+493, +7.7%), in Piemonte 6.534 (+510, 8.5%), nelle Marche 3.114 (+180, +6,1%), in Liguria 2.567 (+262, +11,4%), in Campania 1.310 (+111, +9,3%), in Toscana 3.226 (+254, +8.5%), in Sicilia 1.164 (+170, +17,1%), nel Lazio 2.096 (+195, +10,3%), in Friuli-Venezia Giulia 1.223 (+84, +7,4%), in Abruzzo 946 (+133, +16,4%), in Puglia 1.182 (+89, +8,1%), in Umbria 802 (+92, +13%), in provincia di Bolzano 906 (+48, +5,6%), in Calabria 393 (+42, +12%), in Sardegna 494 (+52, +11,8%), in Valle d'Aosta 408 (+1, +1.7%), in provincia di Trento 1.297 (+75, +6,1%), in Molise 103 (+30, +41,1%) e in Basilicata 134 (+21, +18,6%). Intanto, il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina ha annunciato che si tornerà a scuola solo se e quando ci saranno le condizioni per farlo. Forte ribasso poi nel secondo trimestre 2020 per le bollette dell'energia elettrica e del gas: per la luce -18,3% e per il gas -13,5%. Secondo l'Arera, l'autorità di regolazione energia e ambiente, ci saranno risparmi complessivi di 184 euro/anno per la famiglia-tipo. Negli Usa, invece, la crisi dovuta all'emergenza da Coronavirus ha già costretto oltre tre milioni di cittadini a chiedere il sussidio di disoccupazione.