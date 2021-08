R

oma. Battuta di arresto nel rallentamento della curva epidemica nazionale per quanto riguarda l'incremento dei contagi totali giorno su giorno e di quelli attualmente positivi, quest'ultimo passato dal +1,4% di venerdì al 2% di oggi: superano così quota 100 mila i positivi attivi in Italia a (100.269), con 1.996 positivi in più rispetto a venerdì. Attualmente, sono 28.144 i pazienti ricoverati con sintomi (-98), 3.381 sono in terapia intensiva (-116) e 68.744 sono in isolamento domiciliare fiduciario (+2.210). Sia il numero dei pazienti ricoverati con sintomi (28,1% del totale, -0,3% rispetto a venerdì) che quello dei ricoverati in terapia intensiva (3,4%, -3,3%) continuano a scendere. Fino ad ora, quindi, in Italia si registrano 152.271 casi di contagio totali dall'inizio dell'epidemia (+4.694 rispetto a venerdì, +3,2%), di cui 32.534 guariti (+2.079 rispetto a venerdì) e 19.468 deceduti (+619). L'incremento percentuale del numero di guariti (21,4%, +6,8% rispetto a venerdì) continua ad essere pari al doppio di quello dei decessi (+3,3%). Il tasso di letalità grezzo è pari al 12,8% ed è molto più severo rispetto al dato mondiale. In Italia, ricordiamo, i casi lievi o asintomatici non vengono registrati. Assumendo una distribuzione di gravità della malattia sovrapponibile a quella delle coorte cinese e un tasso di letalità del 2,3% (fonte JAMA), il numero presunto di positivi in Italia ammonterebbe a 846435, il 82% del quale non ancora censito. Nel dettaglio, i positivi in Lombardia sono 57.592 (+1.544, +2,75%), in Emilia Romagna 19.635 (+507, +2,65%), in Veneto 13.768 (+347, +2,6%), in Piemonte 16.008 (+996, +6,6%), nelle Marche 5.211 (+127 +2,5%), in Liguria 5.376 (+185 +3,6%), in Campania 3.517 (+75 +2,2%), in Toscana 6.958 (+231, +3,4%), in Sicilia 2.364 (+62, +2,7%), nel Lazio 4.723 (+140, +3,0%), in Friuli Venezia-Giulia (2.393 +44, 1,9%), in Abruzzo 2.120 (+106, +5,3%), in Puglia 2.904 (+95, +3,4%), in Umbria 1.309 (+7, +0,5%), in provincia di Bolzano 1.957 (+2, +0,1%), in Calabria 915 (+14, +1,55%), in Sardegna 1.091 (+28, +2,6%), in Valle d'Aosta 902 (+23, +2,6%), in provincia di Trento 2.970 (+154, +5,5%), in Molise 246 (+3, +1,2%) e in Basilicata 312 (+4, +1,3%). Intanto, si avvicina la Pasqua e anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, passerà la sua Pasqua da solo, senza la compagnia dei figli e dei nipoti. Lo spiega lui stesso in un videomessaggio agli italiani alla vigilia di Pasqua. "Sarà diverso per tutti - afferma il presidente della Repubblica - In molte lettere che ho ricevuto vengono narrate le storie di forzata solitudine che tanti stanno vivendo anche in questi giorni abitualmente di festa condivisa. Comprendo bene il senso di privazione che questo produce. So che molti italiani trascorreranno il giorno di Pasqua in solitudine. Sarà così anche per me".