oma. Ancora un record di contagi in Italia nelle ultime 24 ore con 40.902 nuovi casi di contagio da Coronavirus: superato il picco del 7 novembre quando i nuovi positivi erano 39.811. L'epidemia non arresta la sua corsa e prospetta uno scenario preoccupante con il sistema sanitario al limite della saturazione. Dunque, dall'inizio dell'epidemia di Coronavirus, almeno 1.107.303 persone (+40.902 rispetto a ieri, +3,8%; ieri +37.978) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 44.139 sono decedute (+550, +1,3%; ieri +636) e 399.238 sono state dimesse (+11.480, +3%; ieri +15.645). Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 663.926 (+28.872, +4,6%; ieri +21.696). Il numero sale a 1.107.303 se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall'inizio dell'epidemia. La Lombardia rimane la più colpita (+10.634), seguita dal Piemonte (+5.258) che supera il suo picco del 6 novembre. Sopra quota 4 mila c'è la Campania che con +4.079 va oltre la soglia dei 100 mila casi totali (compresi guariti e decessi). Poi si trovano: Veneto (+3.605), Lazio (+2.925), Toscana (+2.478) ed Emilia-Romagna (+2.384). In basso il dettaglio. I pazienti ricoverati con sintomi sono 30.914 (+1.041, +3,5%; ieri +429), mentre i malati più gravi in terapia intensiva sono 3.230 (+60, +1,9%; ieri +89). Questi dati sono visibili nella tabella in alto, nella seconda e nella terza colonna da sinistra. Nessuna Regione è a zero vittime, mentre quelle con più decessi sono: Lombardia (+118), Piemonte (+61), Toscana (+55), Emilia-Romagna (+40) e Campania (+40). In basso il dettaglio.