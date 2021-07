R

oma. Sono 23.073 i positivi attivi al Coronavirus in Italia e 3.233 i nuovi casi di contagio rispetto a domenica, pari a un aumento del 15,7%. Ammontano invece a 2.749 le persone guarite e a 2.158 i decessi (+349 rispetto a domenica, +10,47%). In totale, fino ad ora, i contagi sono stati 27.980 dall'inizio dell'epidemia. Il tasso di mortalità sale al 7,7%. Attualmente, sono 11.025 i pazienti ricoverati con sintomi, 1.851 in terapia intensiva e 10.197 in isolamento domiciliare. Il numero dei pazienti ricoverati con sintomi (47,8% dei positivi, +1.362 rispetto a domenica) che quelli ricoverati in terapia intensiva (8% dei positivi, +179 rispetto a ieri) continua ad aumentare. Nel dettaglio, i positivi in Lombardia sono 14.649 (+1.377 rispetto a domenica, +10,4%), in Emilia-Romagna 3.522 (+429, +1,9%), in Veneto 2.473 (+301, +13,9%), in Piemonte 1.516 (+405, +36,5%), nelle Marche 1.242 (+109, +9,6%), in Liguria 667 (+108, +19,3%), in Campania 400 (+67, +20,1%), in Toscana 866 (+85, +10,9%), in Sicilia 213 (+25, +13,3%), nel Lazio 523 (+87, +20%), in Friuli-Venezia Giulia 386 (+39, +11,2%), in Abruzzo 176 (+39, +28,5%), in Puglia 230 (-), in Umbria 164 (+21, +14,7%), in provincia di Bolzano 241 (+37, +18,1%), in Calabria 89 (+21, +30,9%), in Sardegna 107 (+30, +39%), in Valle d'Aosta 105 (+48, +84,2%), in provincia di Trento 378 (-), in Molise 21 (+4, +23,5%) e in Basilicata 12 (+1, 9,1%). Intanto, dal Governo arriva il maxi decreto "Cura Italia" da 25 miliardi di euro per sanità, famiglie, lavoratori e aziende. La laurea in Medicina diventa abilitante. Le Borse subiscono un nuovo crollo in Europa: Milano registra un meno 6,1%.