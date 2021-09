L

odi. Sono 323 i contagi da Coronavirus in Italia. Nel dettaglio, regione per regione, si registrano 240 casi e 9 vittime in Lombardia, 43 casi e 2 morti in Veneto, 26 casi in Emilia Romagna, 3 in Piemonte, 3 nel Lazio, 3 in Sicilia, 2 in Toscana, uno in Alto Adige e uno in Liguria. Ai check point della zona rossa del Lodigiano arriva l'esercito. Innalzato il livello di "chiusura della zona rossa", dove i check point sono passati da 15 a 35. A presidio dell'area, che conta 10 comuni del Lodigiano tra cui Codogno, Casalpusterlendo e Castiglione d'Adda, è arrivato anche l'esercito. Per quanto riguarda i carabinieri attualmente ci sono 142 agenti in più, di rinforzo rispetto a quelli già presenti sul territorio mentre restano aperte al pubblico, con le dovute precauzioni, le stazioni dei carabinieri di Codogno, Casalpusterlengo, Castiglione d'Adda e Maleo. A Milano stop anche al Salone del Mobile: slitterà a Giugno invece che ad Aprile visto il perdurare dell'emergenza sanitaria. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte tranquillizza: "Italia Paese sicuro, più di altri". Prima che fosse individuato il "caso indice", vale a dire il 38enne di Codogno, il coronavirus era già in circolazione nel lodigiano da "una/due settimane". Lo ha detto il direttore del Dipartimento malattie infettive dell'Iss Giovanni Rezza confermando che il focolaio "è abbastanza circoscritto". "Quasi tutto - ha precisato - è riconducibile all'epicentro dell'epidemia, che si trova nel Lodigiano". In tutto il mondo sono 30 i Paesi e le regioni direttamente colpiti dal Coronavirus, il contagio ha superato gli 80 mila casi accertati, di cui 77.658 concentrati solo nella Cina. I decessi sono 2.700, in particolare in Cina (2.663) ma sono 27.878 le persone guarite. AGGIORNAMENTI IN CORSO