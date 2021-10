M

ilano. Boom di contagi da Coronavirus in Italia, più che raddoppiati negli ultimi due giorni. Il bilancio in serata è di 888 malati, di cui 21 morti e 46 guariti, ma la metà dei contagiati (412) sono asintomatici o con sintomi lievissimi e quindi non hanno bisogno di ospedalizzazione: sono in isolamento domiciliare fiduciario. Altre 345 persone sono ricoverate in ospedali con sintomi e 64 sono ricoverati in terapia intensiva. A Lodi è emergenza ricoveri. "Dalle prime evidenze ogni soggetto positivo trasmette il Covid-19 ad altre due persone. Se la diffusione si estende, gli ospedali andranno in grave crisi non solo per i ricoveri da coronavirus, ma per tutti i pazienti i posti disponibili sono limitati in Terapia intensiva", lo ha dichiarato il governatore della Lombardia Attilio Fontana, anche lui in quarantena. Ma c'è una buona notizia: i ricercatori dell'Ospedale Sacco di Milano hanno isolato il ceppo italiano del Coronavirus. Ora il passo successivo sarà studiare lo sviluppo di anticorpi e quindi di vaccini e di cure da parte dei laboratori farmaceutici. AGGIORNAMENTI IN CORSO.