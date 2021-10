L

odi. Sono 1.835 i contagi da Coronavirus in tutta Italia. Lo ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli nell'ultimo bilancio sulla malattia, precisando che finora si contano 52 morti mentre i guariti salgono a 149. Scuole, asili e Università restano chiuse fino all'8 Marzo. Ieri in una sola giornata c'è stato un aumento di circa 500 nuove diagnosi. Ma questa crescita era attesa, dato che si tratta di persone contagiate almeno una settimana fa, prima che fossero prese le misure per arrestare la diffusione del virus. "Contenere il Covid19 è fattibile e deve rimanere la massima priorità per tutti i paesi. Con misure precoci e aggressive, possono interrompere la trasmissione", fa sapere l'Oms mentre gli Usa ringraziano l'Italia per la "trasparenza". "Riteniamo saggia la decisione del Governo, inserita nel nuovo decreto sull'epidemia, di prorogare la chiusura delle scuole in queste Regioni per altri 8 giorni. Abbiamo bisogno di tempo per contenere il contagio, evitare il caos negli studi pediatrici e nei pronto soccorso e occuparci di chi ha bisogno di cure". Così la Federazione Italiana Medici Pediatri plaude al decreto del Governo. Dal mondo, invece, c'è preoccupazione a Parigi, dove il Louvre ha chiuso i battenti per un giorno. Negli Stati Uniti c'è stato il primo decesso e il presidente Trump ha chiesto ai suoi cittadini di non viaggiare nelle zone del nostro Paese colpite dall'epidemia. Intanto American Airlines e Delta hanno bloccato i voli verso Milano. A livello globale, i contagiati sono più di 87 mila e i morti quasi 3 mila. AGGIORNAMENTI IN CORSO