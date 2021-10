R

oma. Sono 2.263 i malati per il Coronavirus in Italia, con un incremento di 428 persone rispetto a ieri e 79 i morti, 27 in più. Lo ha annunciato oggi il commissario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa nella sede della Protezione Civile. A questi vanno aggiunti i 160 guariti, 11 in più rispetto a lunedì. Nello specifico, sono 1.326 i malati in Lombardia, 398 in Emilia-Romagna, 297 in Veneto, 56 in Piemonte, 59 nelle Marche, 30 in Campania, 19 in Liguria, 18 in Toscana, 11 nel Lazio, 13 in Friuli-Venezia Giulia, 8 in Umbria, 6 in Puglia, 6 in Abruzzo, 5 in Sicilia, 4 in Trentino, 3 in Molise, uno in provincia di Bolzano, così come in Calabria, in Sardegna e Basilicata. L'unica Regione che al momento non ha registrato casi di coronavirus resta la Valle d'Aosta. Le vittime sono 55 in Lombardia, 18 in Emilia-Romagna, 3 in Veneto, 2 nelle Marche e una in Liguria. Questa settimana sarà decisiva per capire l'andamento dell'epidemia. A livello globale, circa il 3,4% dei casi segnalati di Covid19 è deceduto. In confronto, l'influenza stagionale generalmente è mortale per molto meno dell'1% degli infetti. L'assessore lombardo Giulio Gallera: "Gli over 65 restino in casa per tre settimane". L'Oms: "Mancano dispositivi medici, rischio per i Paesi".