R

oma. Sono 23.073 i positivi attivi al Coronavirus in Italia e 3.526 i nuovi casi di contagio rispetto a lunedì, pari a una crescita del 12,6%. Ammontano invece a 2.941 (+192 rispetto a domenica, +7%) le persone guarite e a 2.503 i decessi (+345, +16%). In totale, fino ad ora, i contagi sono 31.506 dall'inizio dell'epidemia. Il tasso di mortalità sale al 7,9%. Attualmente, sono 12.894 i pazienti ricoverati con sintomi (+1.869 rispetto a lunedì), 2.060 sono in terapia intensiva (+209, +11,3%), mentre 11.108 sono in isolamento domiciliare fiduciario (+911). Il numero dei pazienti ricoverati con sintomi (55,9% dei positivi, +16,9 rispetto a lunedì) che quelli ricoverati in terapia intensiva (8,9% dei positivi, +11,3 rispetto a lunedì) continua ad aumentare. Nelle prossime settimane, probabilmente già domenica, si attende il picco del contagio. Nel dettaglio, i positivi in Lombardia sono 16.220 (+1571, +10,7%), in Emilia-Romagna 3.931 (+409, +11,6%), in Veneto 2.704 (+231, 9,3%), in Piemonte 1.897 (+381, 25,1%), nelle Marche 1.371 (+129, 10,4%), in Liguria 778 (+111, 16,6%), in Campania 460 (+60, 15%), in Toscana 1053 (+187, 21,6%), in Sicilia 237 (+24, 11,3%), nel Lazio 607 (+84, 16,1%), in Friuli-Venezia Giulia 394 (+8, 2,1%), in Abruzzo 229 (+53, 30,1%), in Puglia 340 (+110, 47,8%), in Umbria 197 (+33, 20,1%), nella provincia di Bolzano 291 (+50, 20,7%), in Calabria 114 (+25, 28,1%), in Sardegna 117 (+10, 9,3%), in Valle d'Aosta 136 (+31, 29,5%), nella provincia di Trento 385 (+7, 1,9%), in Molise 25 (+4, 1,9%) e in Basilicata 20 (+8, 66,7%). Intanto, osservando le celle telefoniche, in Lombardia si registrano spostamenti pari al 40% delle persone, fin troppi. Inoltre, rende noto il Viminale, fino ad ora sono state denunciate ottomila persone su oltre 170 mila controlli: dalla coppia che amoreggia in auto al gruppo che bivacca in piazza, passando per le ormai consuete false dichiarazioni e inosservanza delle regole. Le denunce sono cresciute del 13,5% in due giorni.